В Полтаве на взятке поймали крупного чиновника: фото

В Полтаве задержали главного специалиста газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" во время получения им части неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба департамента защиты экономики Нацполиции.

Отмечается, что оперативники отдела НП по противодействию взяточничеству задержали правонарушителя 29 декабря в одном из местных ресторанов.

"Чиновник имел рычаги влияния, чтобы чинить препятствия в хозяйственной деятельности общества: в случае, если предприниматель хочет беспрепятственно выполнять работы по договору и получить средства за их выполнение, ему необходимо предоставить 220 тыс. гривен "отката", - сообщили правоохранители.

У задержанного изъяли 50 тыс. гривен, полученных в качестве части неправомерной выгоды.

"Чиновнику инкриминируют совершение правонарушения по ч.3 ст.368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Проводятся неотложные следственные действия, фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно суд оправдал скандального экс-чиновника, пойманного на взятке.