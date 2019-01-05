Полиция просит опознать девушку, найденную мертвой в чемодане в Днепре: фото

Полиция просит помочь опознать девушку, тело которой нашли в мусорном баке возле жилого дома в Днепре.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области опубликовала фото погибшей.

Тело молодой женщины было найдено 4 января у дома №12 по проспекту Героев.

"Женщина худощавого телосложения, волосы светлые, на руках накладные красные ногти, одета в синие джинсы. В случае, если Вы владеете какой-либо информацией о личности просим сообщить в полицию по телефонам: 073-120-66-20; 099-455-00-58; (056) 756-57-02, 102, или удобным для Вас способом", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.