Опухоль расползлась: стало известно, насколько опасен для Украины оккупированный Крым

В Крыму находится больше военного контингента РФ, чем приводит украинская военная разведка.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

"Если мы вернемся к Азовскому кризису и копнем немного глубже, то увидим, что блокада Азовского моря руководствуется из Крыма. Центр управления движением судов в Керченском проливе находится в порту Керчь, лоцманов предоставляет так же порт Керчь, и в целом проливом руководит также порт Керчь. Подавляющее большинство береговых охранных кораблей пограничной службы РФ, участвующих в осмотре и задержании судов – это катера и корабли, базирующиеся в Крыму. Место базирования "Изумруда", который таранил наш буксир "Яны Капу" 25 ноября 2018 – Балаклава.

Почему так? Потому что гонять из Сочи далековато будет. Можно обобщить: в целом попыткой оккупации Азовского моря руководят из Крыма, и без него никаких таких попыток не было бы. Крым – это операционная база, без которой все, что происходит, было бы невозможно. Захваченные "вышки Бойко" неподалеку от Одессы – это тоже оккупированный крымский шлейф. Эта опухоль расползлась. И если мы говорим о вероятности (а она существует) каких-то морских операций России на экспортных морских украинских дорогах, то при необходимости это все тоже будет руководствоваться из Крыма. То есть центр управления всем, что бы ни происходило, будет там, это факт", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в настоящее время на полуострове вдвое больше российских военных, чем предполагает украинская разведка.

"Относительно милитаризации Крыма, то у меня есть ощущение, что количество и состав военных соединений в Крыму уже не будет очень сильно увеличиваться, потому что в этом нет необходимости. Тем более, если они построят мост, то через него можно очень быстро в случае необходимости перебрасывать новые силы. По нашим оценкам, в Крыму находится больше контингента, чем приводит наша военная разведка. …Вдвое. Они приводят, что там 31 тысяча с перспективой в 40, а мы говорим, что по нашим оценкам и ощущениями, там уже под 60 тысяч людей. У нас, как у экономистов, есть и собственные методы подсчета. Например, жилищное строительство, программа военной ипотеки", - убежден Клименко.

Он также предположил, что прирост населения в Крыму происходит за счет российских военных и членов их семей.

"Мы считаем, что очень большой рост населения Севастополя, а это 14% за годы оккупации, около 100 тысяч официально зарегистрированных новых севастопольцев, скорее всего, произошло за счет членов семей военнослужащих. Офицеры армии, спецслужб с большими звездами на погонах и высшие чиновники России не будут прописываться в Севастополе, так как никому не нужно стать невъездным в цивилизованный мир. А у рядовых контрактников и молодых офицеров без жилья нет другого выхода, потому что нужно где-то жить. В РФ есть программа военной ипотеки, по которой можно получить льготный банковский кредит, но для этого нужно постоянно проживать на этой территории. Поэтому, когда мы видим прирост населения, особенно в Севастополе, то понимаем, что это военные и члены их семей.

Мы видим и знаем, что в Северном Крыму появляются целые новые кварталы жилья для российских военных, там разворачиваются большие воинские части. Мы считаем, что настоящая оценка сейчас очень важна, ведь Крым стал военной угрозой не только для Украины, но и для Молдовы, Румынии, Болгарии, Грузии. Какие военные действия не происходили бы, они будут опираться на фундамент Крыма", - уточнил эксперт.

Подробнее о том, как Крым превратился в центр управления дальнейшей агрессии России, читайте в материале "Апострофа": В Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка – Андрей Клименко.