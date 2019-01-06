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Полиция сделала важное заявление по смертельному взрыву в Мариуполе: новые фото

воскресенье, 06 января 2019, 15:33
Фото: 0629.com.ua

Причины смертельного взрыва в Мариуполе, в результате которого погибли два человека, уточняется, также пока неизвестно точное количество жертв.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется. Известно, что двое мужчин, которые погибли вчера от взрыва гранаты, 1985 и 1987 годов рождения. Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и полные обстоятельства того, что произошло.

Санкция статьи, по которой открыли уголовное производство, предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", после взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова за медицинской помощью обратились пять человек.

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