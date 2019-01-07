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Волонтер рассказал, как бойцы ВСУ делали боевикам смертельные новогодние "подарки"

понедельник, 07 января 2019, 12:35

В сети рассказал, как украинские военнослужащие на Новый год обстреливали боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает волонтер Сергей Марко на своей странице в Facebook.

"Я знаю людей которые на Новый год сами вызвались на самый обстреливаемый опорник на смену. Потому что посчитали что это правильное отмечание этого праздника. Знаю людей которые в новогоднюю ночь пошли на выход и как только в 12 ночи сепарье высунулось с позиции с оружием чтоб "поздравить укропов"- хлопнули двоих и уползли. Знаю минометную батарею которая в Новогоднюю ночь ждала поздравлений от сепарья наведясь на позицию и как только оттуда открыли огонь - сразу же позицию накрыли. Знаю как в Новогоднюю ночь вывозили раненого, абсолютно трезвые медики, трезвого бойца", - написал он.

Также он подчеркнул, что есть еще множество ситуаций, но о них рассказывать нельзя.

"Спасибо той стене благодаря которой мы спокойно отмечаем Новогодние праздники. Что принимает на себя куски метала и рвет врага в ответ. Спасибо за вашу службу", - подытожил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась информация, что бойцы ВСУ украли у боевиков станковый гранатомет (АГС). Также в сети рассказали о 20-летнем бойце ВСУ Евгении Дуднику, который воюет на Донбассе. А по данным украинской разведки, 4 января на Донбассе ликвидированы двое боевиков и один получил ранения.

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