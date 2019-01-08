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Оторвало кусок машины: опубликованы фото серьезного ДТП возле метро в Киеве

вторник, 08 января 2019, 15:27

В Киеве произошло серьезное ДТП, у машины оторвана задняя часть кузова.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился во вторник, 8 января, на проспекте Степана Бандеры. Около станции метро "Почайная" в аварию попал внедорожник.

"Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются. Ожидают полицию", - говорится в сообщении.

Больше информации о происшествии нет. Однако в сети опубликовали фото, где стоит одно поврежденное авто, других участников ДТП не видно. У машины полностью разбита задняя часть кузова.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в Ивано-Франковской области произошли два смертельных ДТП. Также в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой. А в центре столицы столкнулись два авто, пассажирку вырезали спасатели.

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