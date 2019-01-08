Под Николаевом экс-судья дал вооруженный отпор вору: опубликованы фото

В ночь на 7 января в Николаевской области вор напал на бывшего судью.

Об этом сообщает ресурс 0512.

Инцидент произошел в городе Снигиревка. Там 39-летний ранее судимый злоумышленник дважды попытался ограбить дом экс-председателя районного суда.

"Во время первой попытки злоумышленник даже отравил домашнюю собаку, но убраться в доме так и не смог, поскольку хозяева были дома. На улицу неожиданно вышел хозяин и испугал вора и тот убежал. Заявлять о происшествии в полицию потерпевший не стал, ведь был уверен, что преступник больше не осмелится прийти, однако тот уже через час вернулся", - говорится в сообщении.

Совершая вторую попытку, вор перелез через забор и начал выламывать оконную раму. В этот момент его и застал хозяин дома. Он на шум вышел с ружьем.

"Мужчина приказал вору убираться с его частной территории, но злоумышленник бросился на экс-чиновника с ломом. Пострадавший был вынужден защищаться и выстрелил в преступника, попав в ногу. Затем домовладелец вызвал полицию и скорую. Вор был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника полицейские квалифицируют как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины), что наказывается до шести лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", журналисты программы "Схемы" провели расследование по делу о громком гограблении ювелирного магазина Graff в Киеве, которое произошло 20 августа 2014 года. Позже хозяйственный суд Киева взыскал из государственного бюджета в пользу ООО "Часовой салон "Кристалл" 25,4 млн грн убытков из-за его ограбления сотрудниками прокуратуры и полиции. А 24 декабря в Днепре задержали двух воров, один из которых при попытке ограбления квартиры выпал из окна.