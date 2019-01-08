РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

13:52
Известная украинская спортсменка во второй раз станет мамой
13:52
Евровидение-2019: представлен логотип конкурса
13:30
Под Николаевом экс-судья дал вооруженный отпор вору: опубликованы фото
13:25
США заблокировали крупную сделку по продаже Россией своих самолетов
13:03
Шесть лет - один ответ: продюсер Лободы рассказала о сложностях в России
12:58
Позывной "Шамиль": стало известно о смерти командира разведчиков, воевавшего на Донбассе
12:41
Легендарный футбольный тренер получил неожиданный вариант продолжения карьеры
12:30
Украина жестко ответила на скандальное заявление экс-президента Чехии о "провокациях"
12:25
"Золотой глобус-2019": самые эффектные образы звезд
11:56
В Африке, дома, на пляже: как украинские звезды отпраздновали Рождество
11:53
В Киеве образовалась большая пробка из-за ДТП с авто полиции: фото, карта и видео
11:47
Сыграют сильнейшие: стал известен состав сборной Украины на матчи крупного теннисного турнира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Николаевом экс-судья дал вооруженный отпор вору: опубликованы фото

вторник, 08 января 2019, 13:30

В ночь на 7 января в Николаевской области вор напал на бывшего судью.

Об этом сообщает ресурс 0512.

Инцидент произошел в городе Снигиревка. Там 39-летний ранее судимый злоумышленник дважды попытался ограбить дом экс-председателя районного суда.

"Во время первой попытки злоумышленник даже отравил домашнюю собаку, но убраться в доме так и не смог, поскольку хозяева были дома. На улицу неожиданно вышел хозяин и испугал вора и тот убежал. Заявлять о происшествии в полицию потерпевший не стал, ведь был уверен, что преступник больше не осмелится прийти, однако тот уже через час вернулся", - говорится в сообщении.

Совершая вторую попытку, вор перелез через забор и начал выламывать оконную раму. В этот момент его и застал хозяин дома. Он на шум вышел с ружьем.

"Мужчина приказал вору убираться с его частной территории, но злоумышленник бросился на экс-чиновника с ломом. Пострадавший был вынужден защищаться и выстрелил в преступника, попав в ногу. Затем домовладелец вызвал полицию и скорую. Вор был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника полицейские квалифицируют как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины), что наказывается до шести лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", журналисты программы "Схемы" провели расследование по делу о громком гограблении ювелирного магазина Graff в Киеве, которое произошло 20 августа 2014 года. Позже хозяйственный суд Киева взыскал из государственного бюджета в пользу ООО "Часовой салон "Кристалл" 25,4 млн грн убытков из-за его ограбления сотрудниками прокуратуры и полиции. А 24 декабря в Днепре задержали двух воров, один из которых при попытке ограбления квартиры выпал из окна.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: