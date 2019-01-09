Полиция сделала важное заявление по резонансному ДТП в Полтаве, в котором погиб подросток

В среду, 9 января, объявили о подозрении собственнице полтавских ресторанов "TAU Poltava" Woka Poltava Наталье Саенко, которая на пешеходном переходе на Merсedes-Benz сбила насмерть 15-летнего Артема Левченко.

Об этом в Facebookсообщил начальник ГУНП Украины в Полтавской области Андрей Замахин.

"Это (объявление о подозрении, - прим. ред.) дало законное основание изъять у подозреваемого водительское удостоверение, что и было сделано. Сейчас решается вопрос об избрании судом лицу меры пресечения. Напомню, что транспортное средство, как вещественное доказательство, сохраняется на штрафплощадке со дня совершения ДТП", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся новый скандал вокруг полковника ВСУ, который сбил солдата и пытался замять дело.