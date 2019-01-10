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Новогодние праздники в больнице: Дзидзьо рассказал, сколько еще продлится реабилитация после нападения

четверг, 10 января 2019, 17:05

Украинский певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, после нападения на него и избиения в Киеве находится еще в больнице.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

По словам артиста, после нападения он получил серьезную травму уха. Вследствие повреждения его госпитализировали в больницу, где Михаил провел все прошедшие праздники - Новый год и Рождество.

Также певец сообщил, что проведет под наблюдение врачей еще примерно полтора месяца. А сама реабилитация займет еще около двух недель.

"К этому надо очень осторожно относиться. Нужно, чтобы зажило. Потому что если неправильно заживет, может попасть инфекция и могут быть проблемы. Поэтому Новый год и Рождество я провел в больнице, чтобы потом было лучше", - поделился фронтмен группы DZIDZIO.

Он пояснил, что ему повредили ухо, в котором он обычно держит ушной монитор во время выступлений.

"А поменять ухо - это то же, что научиться левой рукой писать. То есть это привычка. Но не переживайте, ухо заживет, все будет хорошо", - заверил он.

В то же время он отметил, что пока рано говорить о дате возобновления концертов. Он подчеркнул, что думать об этом можно будет в феврале, когда рана окончательно затянется. Также артист прокомментировал расследование нападения на него, которое продолжается.

"У нас есть все доказательства, видеоматериалы - все для того, чтобы осветить это и показать, чтобы в Украине такого не происходило. 2019 год, у нас два Майдана, ребята воюют в АТО, и чтобы здесь такое происходило - такого просто не может быть. И мы покажем это специально, чтобы этого не было в Украине. Я набрался смелости и захотел это осветить. Я сказал, что больше не буду с тем жить, я буду об этом говорить", – подчеркнул Михаил Хома.

Как сообщал "Апостроф", организатором нападения на популярного артиста и актера Михаила Хому (Дзидзьо) в пятницу, 28 декабря, в Киеве является рекетир Михаил Мешков, которому бывший участник группы якобы перепродал свою долю в компании DZIDZIO.

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