У боевиков ЛНР обнаружили тайник с "приветом" из России: фото

Генеральная прокуратура заявила, что получила новые доказательства финансирования Россией боевиков ЛНР - продуктовые наборы и оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, в Луганской области.

Так, в районе сел Лобачево Новоайдарского района (под контролем ВСУ) и Желтое Славяносербского района (под контролем боевиков), правоохранители обнаружили тайник, который "по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами противника".

В нем хранились 2 продуктовых набора для военнослужащих ВС РФ, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация.

Полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли правду о "химатаке ВСУ" на Донбассе.