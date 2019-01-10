РУС. | УКР.

четверг, 10 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 января

09:56
Самый богатый человек мира разводится с женой спустя 25 лет брака
09:47
Звезда "Карточного домика" впервые станет мамой
09:40
У боевиков ЛНР обнаружили тайник с "приветом" из России: фото
09:31
Резонансное убийство в Киеве: обвиняемого отпустили под залог
09:30
Украинский футболист забил дебютный гол за английский топ-клуб: опубликовано видео
09:20
Стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019
09:17
ПриватБанк "забирает" деньги забывчивых украинцев: раскрыта законная схема
09:03
Россия потеряла космическое "Око", следящее за ракетами США: в сети истерика
08:43
Под Киевом пьяный водитель с "раздвоением личности" устроил двойное ДТП: фото и видео
08:21
В России опять заговорили о новых границах "братской" Украины
08:20
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Оберхофе
08:04
У правосеков главным был: в сети ажиотаж вокруг пойманого "украинца" из ИГИЛ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У боевиков ЛНР обнаружили тайник с "приветом" из России: фото

четверг, 10 января 2019, 09:40

Генеральная прокуратура заявила, что получила новые доказательства финансирования Россией боевиков ЛНР - продуктовые наборы и оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, в Луганской области.

Так, в районе сел Лобачево Новоайдарского района (под контролем ВСУ) и Желтое Славяносербского района (под контролем боевиков), правоохранители обнаружили тайник, который "по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами противника".

В нем хранились 2 продуктовых набора для военнослужащих ВС РФ, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация.

Полученные доказательства будут использованы по делам против РФ в международных судебных инстанциях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли правду о "химатаке ВСУ" на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: