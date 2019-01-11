Смерть 19-летней украинки, найденной мертвой в чемодане: в сети уточнили место ее убийства

19-летняя Дария Белоус, тело которой нашли в чемодане в Днепре, была убита в пригороде.

Об этом в сети рассказал некий Николай Артюхов, использующий ник xakergood, передает UaPortal.

По его словам, студентку убил ее парень, гражданин Турции в Подгороднем Днепропетровской области. После этого тело Дарии на автомобиле отвезли в Днепр и выбросили в чемодане в мусорный бак.

Подгороднее - пригород, один из городов-спутников Днепра, он находится на расстоянии в 15 километров от областного центра.

В то же время, как сообщают "Факты", в областном управлении полиции Днепра рассказали, что личность подозреваемого в убийстве действительно установлена. Однако, правоохранители отказались раскрывать его имя и уточнять, выезжал ли он за пределы Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки.Также стало известно, почему родителей погибшей девушки лишили родительских прав, и чем на самом деле занималась сама погибшая.