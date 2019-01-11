РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

10:52
В российской Госдуме назвали условия прохода украинских кораблей под Керченским мостом
10:46
Суд не должен принимать решение об экстрадиции Фирташа: адвокат прокомментировала расследование NYT
10:45
Тоска и россияне: в сети показали новые "праздничные" фото из Крыма​
10:32
Убийство иностранных студенток в Харькове: появились фото и видео доставки их тел в Турцию
10:27
Авто полиции попало в страшную аварию под Киевом: опубликованы фото
10:27
Было страшно: Дорофеева рассказала о пережитых эмоциях на отдыхе
10:04
"Давал краба" спасателям: появились новые данные о пропавшем в Карпатах туристе из Киева
09:55
Девушка с Playboy: Лобода засветила пышную грудь на пляже
09:50
"Шахтер" объявил о неожиданном трансфере: опубликовано фото
09:47
Искусство допроса и интервью: в Киеве пройдет встреча с экспертами из Великобритании
09:35
Умерла звезда фильмов Клинта Иствуда
09:31
Вступил в силу новый закон о домашнем и сексуальном насилии: что ждет украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тоска и россияне: в сети показали новые "праздничные" фото из Крыма​

пятница, 11 января 2019, 10:45

В сети показали грустные новогодние фото из оккупированного Россией Крыма.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Гурзуф. Зимний дождь и новогодняя тоска", - подписан один из снимков, на котором показана вся суть "развеселых" праздников.

На следующих снимках показана ободранная новогодняя елка.

"Алушта. "Не успел Новый год наступить, как испоганили украшения на нашей елке! Оборвали гирлянду, выдрали кусок елки и сорвали снежинку." Это не отдыхающие. Это новые соотечественники из Замостья", - подписаны фото.

И еще несколько фотографий, на которых снегурочка в кокошнике.

"Саки. Царь кокошник и царьпапаха у персонажей?", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в Новый год 2017-208 также воровали игрушки. Тогда в оккупированном Россией городе Севастополь украли много игрушек, которыми украшали городские елки. А в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украинена примере оккупированной Ялты. Также жители аннексированного Крыма развеселили абсурдными фото с празднования Рождества.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: