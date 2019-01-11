Тоска и россияне: в сети показали новые "праздничные" фото из Крыма​

В сети показали грустные новогодние фото из оккупированного Россией Крыма.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Гурзуф. Зимний дождь и новогодняя тоска", - подписан один из снимков, на котором показана вся суть "развеселых" праздников.

На следующих снимках показана ободранная новогодняя елка.

"Алушта. "Не успел Новый год наступить, как испоганили украшения на нашей елке! Оборвали гирлянду, выдрали кусок елки и сорвали снежинку." Это не отдыхающие. Это новые соотечественники из Замостья", - подписаны фото.

И еще несколько фотографий, на которых снегурочка в кокошнике.

"Саки. Царь кокошник и царьпапаха у персонажей?", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в Новый год 2017-208 также воровали игрушки. Тогда в оккупированном Россией городе Севастополь украли много игрушек, которыми украшали городские елки. А в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украинена примере оккупированной Ялты. Также жители аннексированного Крыма развеселили абсурдными фото с празднования Рождества.