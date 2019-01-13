Пожар в Калуше: стало известно о последствиях для населения

В Калуше опасности для жизни и здоровья населения города и района в результате пожара на заводе ООО "Карпатнефтехим" нет.

Об этом говорится в сообщении горсовета Калуша.

Отмечается, что к такому выводу пришли по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 11:00 13 января главврач сообщил, что ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее была озвучена причина пожара на заводе в Калуше.