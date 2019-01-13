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Появились новые впечатляющие фото и видео пожара на химзаводе под Ивано-Франковском

воскресенье, 13 января 2019, 10:15

Пожар, который возник вечером 12 января в городе Калуш Ивано-Франковской области, на олефиновом заводе "Карпатнефтехим" локализован.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Возгорание произошло на предприятии в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза при производстве этилена и полиэтилена. Наблюдалось факельное горение пирогаза в трубопроводе. Столб пламени достигал 15 метров.

В управлении ГСЧС области рассказали, что в 21:15 инженеры перекрыли задвижки подачи сырья на вводе в установку. Также осуществлялось охлаждение установки и соседних сооружений. В 23:48 пожар локализовали. Пострадавших нет.

Как отмечается, пирогаз (продукты пиролиза (термического разложения) углеводородного сырья) нельзя тушить водой. В состав пирогаза в основном входят - этилен, этан, метан, пропан, пропилен, водород и прочее. При соприкасании с водой на высоких температурах эта газовая смесь вступает в химическую реакцию с образованием других взрывоопасных веществ. Обычно пожарные дают выгореть пирогазу до конечных продуктов (СО2 и Н2О).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России в Ханты-Мансийском автономном округе 5 января произошел крупный пожар на Приобском месторождении нефти.

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