Храбрейший из трусов: "министр" боевиков ДНР насмешил сеть иском о защите чести

Так называемый "министр связи ДНР" Виктор Яценко подал в российский суд иск против интернет-издания "Рамблер" о защите чести и достоинства.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, "министра" обвинили в "государственной измене", и теперь он опасается самосуда.

"Рамблер" распространяет информацию о государственной измене "министра связи ДНР" при том, что согласно статье 320 Уголовного кодекса ДНР, за государственную измену в военное время наказание — смертная казнь. Такие обвинения, хоть и беспочвенные, сами по себе опасны для человека, так как кто угодно может прочесть их и воспринять серьезно — совершить самосуд", – рассказал адвокат донецкого "министра" Алексей Кузнецов.

На подконтрольной сепаратистам Twitter странице "Оппозиция ДНР" посмеялись над иском Яценко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков в Горловке Игорь Безлер устроил скандал с "народным губернатором" из "ДНР" Павлом Губаревым, обвинив его в участии в крупной денежной афере.