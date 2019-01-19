​В сети сравнили свежее фото руин аэропорта в Луганске со снимком 2009 года

Поддерживая популярный в сети челлендж (10yearschallange), журналист Евгений Спирин показал фото Луганского аэропорта разницей в 10 лет.

Соответствующие снимки он опубликовал в Facebook.

"В конце концов, вот вам фото из тенерсчелендж. Было – стало, сразу видны изменения. Нет, никакого нытья, напомнить хочу.

Спасибо, что выбрали наши авиалинии. Хотел бы взглянуть на флешмоб "5 лет оккупации". Про вырытые кладбища похороненных, ведра слез, покалеченных, изуродованных, разрушенных, не рожденных, сломанных, запытанных, уничтоженных, брошенных, одноглазых, взорванных, забытых и прочих, кто эти 5 лет пережил", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", на территории оккупированного Донбасса пассажиры вынуждены сами вытягивать застрявшие автобусы из снега.

Ранее в сети поблагодарили "правительство" так называемой ЛНР за отсутствие денег на празднование Нового года.