В Одессе возле ресторана прогремел взрыв: первые подробности, фото и видео с места ЧП

В понедельник, 21 января, в Одессе возле ресторана, расположенного на Ванном переулке, произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался", - говорится в сообщении.
На данный момент на месте работают правоохранители и взрывотехники. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщал "Апостроф", 18 января в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.
Ранее также сообщалось, что в городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.