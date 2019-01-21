В Одессе возле ресторана прогремел взрыв: первые подробности, фото и видео с места ЧП

В понедельник, 21 января, в Одессе возле ресторана, расположенного на Ванном переулке, произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте работают правоохранители и взрывотехники. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 18 января в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.

Ранее также сообщалось, что в городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.