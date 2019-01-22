​Военные врут: мать пленного украинского бойца рассказала о "самоволке" сына

Мать бойца ООС, который попал в плен к боевикам на Донбассе, убеждена, что ее сына похитили.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Они пытаются все свалить на семейные неурядицы, сначала будто он со мной поссорился, потом брата приплели, а затем и его девушку. Ищут крайнего и не могут найти. Мы им звонили и говорили, чтобы не выдумывали, этого не может быть, у нас очень хорошие отношения в семье", - говорит Валентина.

По ее мнению, версия о том, что Станислав самовольно оставил пост, возникла только потому, что за захват в плен бойца должны отвечать командиры, а они не хотят лишиться погон.

"Если они подают это так, что он ушел добровольно, то его никто и искать не будет. А если подадут как нужно, что его похитили, то кто-то из них потеряет погоны из-за того, что в них исчез военнослужащий. Пусть даже он куда-то ушел , как они его могли выпустить? Там везде посты", - объясняет она

Есть еще одно несоответствие в заявлениях командование 58-й бригады. По словам Валентины, ей сообщили, что ее сын самостоятельно пошел в тыл 17 января где-то после 15:00. Но женщина утверждает, что разговаривала с сыном в 19:00, и он находился на территории части.

Это был их последний разговор перед исчезновением Станислава.

"Поговорили как всегда, "все хорошо, мамочка, я тебя люблю, целую", - сказал сын. Был немного взволнован, перед тем у них много ребят расстреляли, и он переживал, что его друзья погибли. Это где-то за неделю до того, их там сильно накрыло", - рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.