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Была ли трагедия случайной? в Украине указали на странные моменты в ЧП у Керченского пролива

среда, 23 января 2019, 16:58

В Украине заметили странные детали в трагедии в Керченском проливе, которая может быть не случайной.

Об этом сообщает украинский политик и ученый Борис Бабин на своей странице в Facebook.

"Важными представляются обстоятельства и последствия трагедии в Черном море - пожары на судах "Маэстро" и "Канди" (флаг Танзании, владелец согласно медиа турецкий Milenyum Denizcilik Gemi) у Керченского пролива. Во-первых по странному стечению обстоятельств эта трагедия, которая привела к гибели не менее десяти моряков, граждан Турции и Индии, произошла именно тогда, когда украинская морская спасательная служба доказывала в Лондоне на мероприятиях IMO собственную способность проводить спасения в приближенных к Крыму акваториях", - написал он.

Также Бабин указал, что по странному стечению обстоятельств спасательные службы РФ оказались на удивление готовыми к инциденту, судя по масштабу в целом успешно задействованных корабельных и других сил и средств спасения.

"Напомню, ранее инциденты в этих водах завершались спасением экипажей силами соседних судов которые и передавали их затем на берег. Без сомнений что медийное отображение объективных успехов в спасении людей россиянами уже стало фактором влияния и на политические и юридические процедуры, которые Украина поддерживает после акта агрессии 25 ноября. Как замещения одной трагедии другой, ужасней - как минимум", - пояснил политик.

По его словам, характерным является и инцидент с турецким консулом из Новороссийска прибывшим в Керчь и занимающимся документальным оформлением возвращения тел погибших и спасенных на родину.

"Можно долго рассуждать об особых гуманитарные обстоятельства и о соблюдении политических процедур Турцией; но есть и Венская конвенция о консульских сношениях наконец. Поэтому де-факто является де-факто, как это бы кто-то не объяснял в Twitter. Так что, можно констатировать что политические и юридические результаты инцидента и его последствий Россия не использовали широко, удачно и оперативно. И это позволяет задать простой вопрос - а был ли этот инцидент случайным, или, как часто бывает с РФ, это хорошо подготовленное кем беда...", - подытожил Борис Бабин.

Как сообщал "Апостроф", российские пропагандисты обвиняют в пожаре в Керченском проливе США.

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