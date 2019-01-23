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Смерть двух ВСУшников в селе на Донбассе: как все произошло

среда, 23 января 2019, 22:29

Стали известны жуткие подробности смерти двоих украинских военнослужащих, тела которых нашли в жилом доме на Донбассе.

О них сообщает УНН.

Так, один из них - майор застрелился после того, как обнаружил мертвым своего сослуживца. Выяснилось, что майор и сержант вместе выпивали. В итоге, между ними вспыхнул спор, который перерос в драку во дворе рядом с домом.

Майор настолько сильно бил сержанта, что тот потерял сознание. Избитый, он так и остался лежать на улице, где и замерз насмерть. Утром майор обнаружил уже мертвого товарища, не смог привести его в себя и застрелился из табельного оружия.

Как сообщал "Апостроф", ранее прокурор рассказал, что двух военных, найденных мертвыми на Донбассе, никто не убивал.

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