Смерть двух ВСУшников в селе на Донбассе: как все произошло

Стали известны жуткие подробности смерти двоих украинских военнослужащих, тела которых нашли в жилом доме на Донбассе.

О них сообщает УНН.

Так, один из них - майор застрелился после того, как обнаружил мертвым своего сослуживца. Выяснилось, что майор и сержант вместе выпивали. В итоге, между ними вспыхнул спор, который перерос в драку во дворе рядом с домом.

Майор настолько сильно бил сержанта, что тот потерял сознание. Избитый, он так и остался лежать на улице, где и замерз насмерть. Утром майор обнаружил уже мертвого товарища, не смог привести его в себя и застрелился из табельного оружия.

Как сообщал "Апостроф", ранее прокурор рассказал, что двух военных, найденных мертвыми на Донбассе, никто не убивал.