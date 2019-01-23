Смертельное ЧП у Керченского пролива: появились фото и видео с погибшими и ранеными моряками

В сети показали фото и видео прибытия в Керченский порт моряков, выживших в пожаре на двух кораблях близ Керченского пролива.

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

12 моряков с горевших газовозов доставили в керченскую больницу. Отмечается, что все шли своими ногами, ни носилки, ни спецодеяла не потребовались.

В то же время погибших от взрыва газовоза моряков отправили в керченский морг. Опознание с участием генерального консула Турецкой Республики Юнуса Эмре Озигджи прошло в порту несколькими часами ранее.

Тела погибших забирали четыре машины ритуальных служб города.

Напомним возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло днем, 21 января. Оба судна были сцеплены, так как были задействованы в перевалке газа.

По некоторым данным, погибли не менее 14 человек.

Как сообщал "Апостроф", загоревшиеся возле Керченского пролива два танкера, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в "сирийском" санкционном списке США.