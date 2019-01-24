​"Идут" караваны авто: в сети показали свежие фото Керченского моста

В сети показали очередной снимок, на котором не видно "ажиотажа" на Керченском мосту.

Соответствующее фото опубликовала в Twitter Roksolana Today&Крым.

"Великие страны строят мосты за 2654467890000000000000000 миллиардов не для того, чтобы по ним шли караваны авто. Просто это красиво... а шо не так?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пасхальные праздники неизвестные спилили болгаркой православный крест на вершине горы Чатыр-Даг. Также в сети показали новый снимок из аннексированного Россией Симферополя, на котором показано, вот что из года в год превращается полуостров. Кроме того, в сети поднялась истерика вокруг фото "елки победы" у оккупантов в Крыму.