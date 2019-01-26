Нападение на журналистов в Киеве: полиция задержала злоумышленников

В субботу, 26 января, в Киеве полиция задержала преступников, которые напали на журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, нападавшие кроме избиения журналистов, изрубили их автомобиль топором, забрали сумку с деньгами и скрылись. Для того, чтобы найти машины неизвестных, полицейские ввели план-перехват. Позже они обнаружили девять человек, которые назвались охранниками.

26 января правоохранители задержали охранников, причем одного из них потерпевшие сразу опознали как нападавшего. На данный момент следователи объявили о подозрении семерым вероятным нападавшим. Теперь им угрожает до десяти лет лишения свободы согласно части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. В данный момент расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на журналиста.