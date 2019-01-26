Под Харьковом работник элеватора упал в хранилище с зерном: детали смертельной трагедии

В пятницу, 25 января, в Харьковской области работник элеватора погиб, упав в хранилище для зерна.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла на предприятии в селе Губаревка. Там 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 16 октября в Кривом Роге на одном из предприятий, в Анновском карьере, столкнулись два локомотива, в результате чего погибли три человека, еще один получил ранения.