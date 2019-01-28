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В Крыму задержали киевлянина, которого обвиняют в порче памятника оккупантам

понедельник, 28 января 2019, 21:22

В оккупированном Симферополе задержали киевлянина: его обвиняют в том, что он якобы облил краской памятник российским солдатам, участвовавшим в оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Имя мужчины не сообщается. Он находится в изоляторе временного содержания.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала Москалькова.

Киевлянину предъявлено обвинение в "вандализме", в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место", - заявила Москалькова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", памятник "зеленым человечкам", открытый более двух с половиной лет назад в центре оккупированного Симферополя, был облит красной краской в ночь на 28 января.

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