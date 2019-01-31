​Еще трое боевиков на Донбассе стали "грузом 200": опубликованы фото

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе троих участников незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

Согласно данным, 29.01.19 был ликвидирован боевик Никита Павлов из Стаханова (6 омсп 2АК(о)). 22 января 2019 года бойцы ВСУ ликвидировали участника НВФ Николая Дорохова из Челябинска (Россия). А 20 декабря 2018 года украинские военные ликвидировали Вячеслава Багрого с позывным "Седой", из Сысерти (Россия).

Как сообщал "Апостроф", один из российских боевиков, воевавших на Донбассе, покончил с собой, после того как потерял во время боевых действий ногу, а его товарищи про него забыли.

Ранее в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.