Мертвый "русский мир": названы крупные потери боевиков ДНР-ЛНР в январе

В сети рассказали, сколько боевиков ликвидировали украинские бойцы в январе 2019 года.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"В январе воины ООС нанесли оккупантам значительный урон. Игнорируя Минские договоренности в декабре российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", - написал он.

За январь были ликвидированы около 75 боевиков ЛНР-ДНР и примерно 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.

Не боевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и 9 получили ранения.

"Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным скрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики. Большинство боевиков участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.з. Новороссии и освобождаются из подразделений российско-оккупационных войск", - отметил Штефан.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали историю бойца из России по прозвищу "Паштет", который на Донбассе защищает Украину от "русского мира".