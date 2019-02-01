Миллионы долларов от Турции: в МИД анонсировали крупную помощь для ВСУ

Турция предоставит Вооруженным силам Украины серьезную помощь, которую оценивают в десятки миллионов долларов.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши турецкие друзья предоставят специальную помощь нашим Вооруженным силам. Речь идет о серьезной помощи в ближайшие годы. Мы об этом говорим. О серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - отметил министр.

Глава МИД отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.

"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС (военно-технического сотрудничества), как и турецкий, должны стремиться к синергии", - отметил Климкин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 сентября 2018 года США передали Украине боевые катера Island.