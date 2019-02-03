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На Донбассе ликвидирован боевик Путина с позывным "Децл"

воскресенье, 03 февраля 2019, 11:19

В сети в связи со смертью российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вспомнили гибель боевика с таким же позывным.

Об этом на своей странице в Twitter пишет журналист и блогер Денис Казанский.

Отмечается, что Дмитрий Станкевич получил позывной "Децл" из-за любви к рэп-музыке, он родился в 1992 году в России и на момент смерти ему было всего 24 года, - мужчина приехал воевать против Украины на стороне боевиков так называемой ДНР и был ликвидирован под Авдеевской промзоной.

Смерть боевика наступила еще два года назад, в начале 2017 года, но по случаю кончины Кирилла Толмацкого в ДНР решили почтить его память и вспомнить об еще одном мертвом "Децле".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик так называемой ДНР, уроженец Горловки (Донецкая обл.), был приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

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