Под Львовом заблокировали важную трассу из-за серьезного ЧП: фото

В субботу, 2 февраля, на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с многотонным грузовиком и несколькими пострадавшими.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в Facebook.

Так, недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.

В связи с ДТП, трасса государственного значения оказалась заблокирована.

"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом. В частности, в Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли. Также в Луцке прокурор устроил ДТП с пострадавшими.