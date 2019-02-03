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Под Львовом заблокировали важную трассу из-за серьезного ЧП: фото

воскресенье, 03 февраля 2019, 18:59
Фото: пресс-служба полиции Львовской области

В субботу, 2 февраля, на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с многотонным грузовиком и несколькими пострадавшими.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий в Facebook.

Так, недалеко от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.

В связи с ДТП, трасса государственного значения оказалась заблокирована.

"После проведения следственных действий, патрульные организуют реверсивное движение", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом. В частности, в Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли. Также в Луцке прокурор устроил ДТП с пострадавшими.

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