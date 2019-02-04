В Харькове произошло опасное снежное ЧП: есть пострадавшие, видео

В гаражном кооперативе в Харькове из-за снега обрушилась крыша, пострадали два человека.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля. Под тяжестью снега обрушилась крыша гаражного кооператива. Под завалами оказались двое мужчин - 41-летний и 81-летний. С травмами головы и плеч их госпитализировали в больницу.

Всего упала сотня квадратных метров кровли гаражей. Также в результате обвала раздавило две машины. Полиция проводит проверку по этому инциденту.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове из-за снега обвалилась крыша торгового павильона на рынке возле станции метро "Имени Масельского". А в Киеве глыба льда со снегом упала с крыши здания на автомобиль. На момент ЧП в машине находилась женщина - она осталась жива. Также ранее во Львове ледяная глыба с крыши церкви убила женщину.