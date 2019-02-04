РУС. | УКР.

понедельник, 4 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 февраля

13:07
​Украина "помогла" России выйти на создателя крупнейшего онлайн-казино
13:05
​В Украине заработал закон о возобновлении кредитования: что изменилось
12:56
Возвращаются морозы: опубликована карта погоды на неделю в Украине
12:54
В Раде заговорили о противодействии попыткам России повлиять на выборы в Украине
12:45
В США прошло самое дорогое спортивное событие года: яркие фото
12:24
​В американской разведке поставили крест на мечтах Путина о коридоре в Крым
12:24
В центре Киева появилась защита от "героев парковки": опубликованы фото
12:16
В Харькове произошло опасное снежное ЧП: есть пострадавшие, видео
12:09
В Украине собираются продлить санкции против российских банков
12:09
Украинки стали одними из лучших на престижном турнире по легкой атлетике
12:02
​Украина отдала на приватизацию крупный государственный банк
11:59
Украинский курорт снова оказался на грани экологической катастрофы
Все новости

В Харькове произошло опасное снежное ЧП: есть пострадавшие, видео

понедельник, 04 февраля 2019, 12:16

В гаражном кооперативе в Харькове из-за снега обрушилась крыша, пострадали два человека.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля. Под тяжестью снега обрушилась крыша гаражного кооператива. Под завалами оказались двое мужчин - 41-летний и 81-летний. С травмами головы и плеч их госпитализировали в больницу.

Всего упала сотня квадратных метров кровли гаражей. Также в результате обвала раздавило две машины. Полиция проводит проверку по этому инциденту.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове из-за снега обвалилась крыша торгового павильона на рынке возле станции метро "Имени Масельского". А в Киеве глыба льда со снегом упала с крыши здания на автомобиль. На момент ЧП в машине находилась женщина - она осталась жива. Также ранее во Львове ледяная глыба с крыши церкви убила женщину.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: