​Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР, фото

В сети появились фото боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Виктора Петрова, который умер вследствие болезни.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer у Twitter.

"Петров Виктор Анатольевич (Макеевка, 13/06/73) умер от болезни ~24/02/18", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Петров был фигурантом "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото и данные про очередного боевика на Донбассе, который пополнил "груз 200". А 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, было обнаружено тело убитого боевика. Ранее боевики на Донбассе понесли очередные небоевые потери: погибло двое членов незаконных вооруженных формирований.