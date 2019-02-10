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На Донбассе поймали восьмерых пособников боевиков: видео

воскресенье, 10 февраля 2019, 16:44

За субботу, 9 февраля, на территории Донецкой и Луганской областей сотрудники Нацполиции и Нацгвардии задержали восемь человек, которых подозревают в связях с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов на брифинге.

"За прошедшие сутки представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задокументировано 30 преступлений административного характера. В частности, в течение 9 февраля, был доставлен в отделы полиции 8 граждан, которым инкриминируют связи с незаконными вооруженными формированиями на территории Донецкой и Луганской областей", – отметил представитель пресс-центра.

Кроме того, по его словам, подразделениями Нацполиции, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах на Донбассе было раскрыто 16 краж и 5 случаев незаконного оборота наркотических средств.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе ВСУ ликвидировали боевика из Донецка Василия Олейника по кличке "Крот".

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