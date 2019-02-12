​Появилось мощное видео уничтожения огневой позиции боевиков на Донбассе

В сети появилось видео уничтожения военными ВСУ дерево-земляной огневой точки (ДЗОТ) боевиков на Донбассе.

Об этом написал украинский военный офицер и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"Феерическое уничтожения ДЗОТа российско - оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами ОСами. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированного боевика на Донбассе.

Также в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов. Ранее было опубликовано видео уничтожения военными ВСУ склада с боеприпасами боевиков на Донбассе.