У известного журналиста украли крупную сумму денег: он подозревает ГРУшников

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что у него украли деньги с банковской карты, он подозревает сотрудников ГРУ.

Об этом сообщает сам Бабченко на своей странице в Facebook.

"Не убить, так поднагадить, я ж говорю. Их новая философия. Вскрыли мне банковские счета. Увели деньги. Самое интересное - куда увели. Если раньше они останавливались в копеечных дерьмовых отельчиках в Солсбери, то теперь - та-дам - оплатили с моей карточки "Хилтон" в Лондоне! Красиво отравлять не запретишь. Чепиги *баные. Ну, хоть без лобстеров, и то спасибо. Но люблю качественный троллинг, ничего не скажешь", - написал он.

Также журналист пояснил, как произошла кража.

"Сработано хорошо. Залезли в мой он-лайн кабинет, поменяли настройки. Никаких СМСок мне не пришло. Ни о смене лимита оплаты в интернете, ни о списании денег. О том, что я, оказывается, ночевал в "Хилтоне", я узнал только потому, что денег на карточке хватило только на одну ночь сибаритства (плачет), а дальше мне пришло штук двадцать отказов в транзакции - на вторую ночь роскоши уже фсе. Так что извините, чепиги *баные, вторые сутки ночевать - езжайте в свой привычный клоповник - водки больше нет. Легенду поменяли", - заявил Бабченко.

По его словам, настройки кабинета в он-лайн банкинге меняли на глазах.

"Сначала выставили максимум оплаты в интернете сорок тысяч долларов. Карл. Не, спасибо за комплимент, конечно. Переставил на ноль. Сидим у оператора в банке - фигак, прям на глазах меняется на двадцать тысяч. Переставил на один доллар. Фигак - поменяли на два доллара. Упертые парни. Молодцы", - подытожил журналист Аркадий Бабченко.

А пользователи сети отреагировали на историю, написав комментарии под постом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Бабченко гневно объяснил разницу протестов в Москве и Киеве.