Появились новые подробности вооруженных разборок боевиков на Донбассе

В оккупированном Харцызске (Донецкая область) пьяные вооруженные оккупанты устроили разборки прямо на улице.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

"Ужасы ненашего городка", - написал он.

Ранее блогер также опубликовал соответствующее видео.

В групе ВКонтакте "Подслушано в Харцызске" жители затеяли спор: кто с кем устроил разборки. Некоторые из них свалили всю вину на пьяных "авганцев".

В сети с сарказмом отреагировали и на видео, и на пост жителей.

"Итог: в результате пьяной драки ни один человек не пострадал. Пострадала лишь орфография, которая попросту была жёстко изнасилована в комментариях. Где-то тихо плачет Grammar Nazi...", "Всегда удивлялась "защитникам русского языка" от биндеровцев, которые этого русского не знают. Шо они защищать собирались???", "Все смешались в кучу, авганцы, чиченцы, и козаки)", "Осталось только выяснить, что за подразделение "авганцы"", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о кровавых разборках боевиков на Донбассе.