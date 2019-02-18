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На Донбассе задержали священника УПЦ (МП)

понедельник, 18 февраля 2019, 20:25

На контрольно-пропускном пункте на Донбассе задержали Митрополита Горловского и Славянского УПЦ (МП) Митрофана и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции Славянска, после чего его отпустили.

Об этом сообщает 18 февраля Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

По информации пресс-службы, на одном из внутренних украинских блокпостов проходила проверка документов, после которой "было объявлено о задержании митрополита Горловского и Славянского Митрофана для установления личности".

Отмечается, что архиерея обыскали и вызвали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там со священником побеседовал следователь, после чего его отпустили.

В УПЦ (МП) отмечают, что никаких обвинений митрополиту не предъявляли. Сам архипастырь заявил, что считает это "попыткой давления со стороны власти".

В то же время в Нацполиции объяснили, что представителя УПЦ (МП) пригласили в отделение из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию "ДНР", передает "Украинская правда".

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего - его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - заверил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СБУ заявили, что российские спецслужбы готовят нападения на 20 храмов Московского патриархата на территории Украины.

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