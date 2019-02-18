Под Николаевом школьник получил страшную травму из-за взрыва

Вечером в воскресенье, 17 февраля, под Николаевом произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал шестиклассник.

Об этом сообщают Новости N.

Как передает издание, школьник нашел у родителей неизвестный предмет. Не исключено, что это был патрон или мелкокалиберный снаряд, или детонатор. В результате он взорвался у него прямо в руках.

Мальчика доставили в центральную районную больницу города Баштанки. У него врачи определили травматическую ампутацию руки. Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время взрыва от поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер и трое полицейских получили ранения.