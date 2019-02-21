Офицер ВСУ рассказал, как боевики ДНР-ЛНР облегчают работу украинским военным

На Донбассе в последнее время увеличилось количество суицидов среди боевиков, а "власти" нагло врут о количестве ликвидированных оккупантов.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

С начала февраля в подразделениях оккупантов покончили жизнь самоубийством 7 оккупантов (ДНР-4, ЛНР-3). Так, из-за пьянства увеличилось количество конфликтов в рядах оккупантов.

"Во время употребления спиртных напитков в одном из подразделений 1 АК (о) случилась ссора между оккупантами. Во время ссоры наемник с РФ застрелил 2 местных пособников оккупантов, а в дальнейшем понял что натворил и хотел укоротить себе жизнь, но остался жив. В настоящее время содержится под стражей", - говорится в сообщении.

В одном из оккупационных войск 2 АК (о) на передовых позициях в районе Кадиевка (Стаханов) был найден без признаков жизни наемник из российского города Смоленск. Согласно выводам врачебной экспертизы смерть наступила в результате передозировки наркотическим веществом.

Также увеличилось количество травмированных и погибших боевиков в ДТП, большинство систематически и безнаказанно управляют автомобилями в алкогольном и наркотическом опьянении.

"От семей погибших местных боевиков и кадровых военнослужащих все чаще берут расписку о неразглашения сведений и обстоятельств гибели оккупантов, пугая не выплатит денежного обеспечения в связи с потерей кормильца", - написал Штефан.

По его словам, кураторы из РФ предписывают спикерам недореспублик систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики.

Как сообщал "Апостроф", ранее ООС мощно ответили на атаку оккупантов, ликвидировав одного боевика и пятерых ранив.