В России устроили охоту на "ихтамнетов" Путина из Крыма и Донбасса

В России открыли несколько уголовных дел против участников организации "ЕНОТ", которые принимали участие в аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Об этом сообщает Новая газета.

"Все бывшие "еноты" находятся в активной разработке. Некоторые уже арестованы по серьезным и при этом "неполитическим" статьям. Это называется — пустить в расход", – сказано в сообщении.

Как уточняет издание, "ЕНОТ" корп." представляет собой региональную общественную организацию "Единые народные общинные товарищества". У нее не было покровителя, который назначается сотрудниками либо чиновниками, либо ФСБ или Пригожиным (Евгений, олигарх, предполагаемый хозяин ЧВК "Вагнера").

"У нас все не так просто. Мало иметь "папу", нужно быть ему нужным. Ты сам находишь темы, предлагаешь, если понравится, ты работаешь, и тогда ты прикрыт со всех сторон. Главное — не ругаться, даже когда тебя кураторы обманывают, а они это делают часто. Наш командир был не согласен с таким раскладом. Теперь командир — в СИЗО, с ним работают сотрудники ФСБ", – пишет издание.

Уточняется, что командир "ЕНОТ" Роман Теленкевич с позывным "Водяной" распустил организацию, когда давление со стороны бывших союзников и силовиков стало слишком сильным. Сам он проходит по уголовному делу о вымогательстве, якобы совершенным парой бывших его подчиненных в Туапсе. Это дело связано с темой военно-патриотических сборов, которые "еноты" ежегодно проводили по благословению кураторов. Организация побывала и в Украине.

"Дочерняя организация была у "Народного собора" и в Украине. Ею руководил Игорь Друзь. Не тот, который телевизионный, а "правильный" Друзь. Ребята плотно работали с Украинской православной церковью. Действовали против униатов. Их даже в Раду водили через представительство УПЦ. Кстати, я первый вывел в Украину Стрелкова (Игорь Стрелков). Он работал тогда у Малофеева ("православный олигарх", один из спонсоров "Русской весны")", – пишет Новая газета.

"ЕНОТы" также ездили на Майдан, проникали вплоть до штаба. Они участвовали в стычках в Крыму на перешейке совместно с казаками и "Беркутом". Побывали и на Донбассе.

"На территории "ЛНР" "енотам" выдавали оружие, они его получали при заезде в "республику", а при выезде сдавали в комендатуру. "Еноты" успели повоевать", – уточнили в газете.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик ДНР на видео рассказал о "заботе" оккупантов.