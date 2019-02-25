​В сети показали новые фото маразма оккупантов в Крыму

В сети показали новые фото из оккупированного Крыма, на который видно, как детей приобщают к оружию.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Симферополь. Маразм нон стоп. "ХКО "Хутор Чистенькое" Казаки провели урок с юнармейцами"", - процитировала блогер.

На фото видно, как школьники учатся разбирать и собирать автомат.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фотодоказательства того, как оккупанты в Крыму продолжают зомбировать детей.

Также в оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".

Ранее стало известно о новом беспределе оккупантов в аннексированном Крыму.

К тому же, в Керчи, на территории, где ранее располагался Херсонский университет, строят базу войск Росгвардии.