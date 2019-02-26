РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

08:00
Торжество неторопливости и день рождения Виктора Гюго: какой сегодня праздник
07:40
Водитель вылетел из салона: опубликованы фото страшного смертельного ДТП в Николаеве
07:31
Девам не стоит спешить, а Стрельцам нужно отдохнуть: гороскоп на 26 февраля
07:31
Суд над Зайцевой и Дроновым: онлайн-трансляция вынесения приговора
07:19
Убили перед днем рождения: опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, погибшего на Светлодарской дуге
06:42
Кому Путин может отдать пленных украинских моряков: названы фамилии
05:37
​Мир накроет экономический кризис: что ждет Украину
04:26
В сети показали завораживающие фото зимнего Крыма в снегу
03:30
​Землю ждет ледниковый период: озвучена новая дата конца света
02:28
Наемник "Пилот" пополнил "бригаду 200" боевиков на Донбассе: фото
01:23
В сети рассказали о творце новейшей истории Украины с Донбасса: фото
00:18
Крымское бри-бря-брю: в сети показали уникальный сыр-понос от оккупантов
Все новости

Убили перед днем рождения: опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, погибшего на Светлодарской дуге

вторник, 26 февраля 2019, 07:19

Погибшим в воскресенье, 24 февраля, бойцом ВСУ на Донбассе оказался 31-летний Борис Борденюк, военнослужащий 54-й механизированной бригады.

Об этом сообщает gazeta.ua.

Известно, что военнослужащий родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области. До своего день рождения, 28 февраля, боец не дожил четыре дня.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска (Донецкая область).

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

Также офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе накануне 23 февраля.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: