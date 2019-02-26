Убили перед днем рождения: опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, погибшего на Светлодарской дуге

Погибшим в воскресенье, 24 февраля, бойцом ВСУ на Донбассе оказался 31-летний Борис Борденюк, военнослужащий 54-й механизированной бригады.

Об этом сообщает gazeta.ua.

Известно, что военнослужащий родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области. До своего день рождения, 28 февраля, боец не дожил четыре дня.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 февраля на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска (Донецкая область).

Кроме того, не так давно в сети появилось очередное видео удара украинских военных в зоне операции Объединенных сил на Донбассе по опорному пункту боевиков на передовой.

Также офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе накануне 23 февраля.