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Скандальное ДТП с Зайцевой: адвокаты готовят новое расследование

среда, 27 февраля 2019, 22:56

Правозащитница пострадавших в аварии в Харькове и адвокат осужденного по делу Геннадия Дронова Сергей Перепелица планируют инициировать новые расследования.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

По ее словам, радоваться приговору Зайцевой и Дронову рано, поскольку в деле остается еще множество вопросов без ответа.

"Представительница пострадавших Лариса Матвеева обещает инициировать расследование по наркотикам. Сергей Перепелица - по технике. Так что, продолжение следует", - написала Доцяк.

Как объяснила журналистка, на такие меры потерпевшие и Дронов готовы пойти из-за того, что все эксперты, которых они привлекали, в итоге были дискредитированы судом.

Так, Матвеева привлекла к делу директора Центра мониторинга наркотиков, который подтвердил, что Зайцева была под действием наркотических веществ, однако его признали некомпетентным.

Аналогичная ситуация произошла и с Перепелицей, который инициировал проведение повторной экспертизы в Днепре.

"Они посчитали скорость - 106 км в час, и заявили – затормозить могла, остановилась бы вблизи светофора. Если бы начала тормозить, когда увидела желтый, а не наоборот нажала газ до пола. Что же делает, что же делать? А давайте скажем, что днепровские эксперты также некомпетентны? А судья экспертизу приобщит, ну чтобы не было вони, но не всю, кроме скорости", - раскрыла подробности Доцяк.

Как сообщал "Апостроф", фигурант смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов заявил, что не считает вынесенный ему приговор справедливым.

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