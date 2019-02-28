Потеряли больше 100 снарядов: стало известно о новом промахе боевиков на Донбассе

С начала суток четверга, 28 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, боевики 12 раз использовали вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями, и потеряли 111 снарядов и мин калибром 122, 120 и 82 мм.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео последствий обстрела из минометов населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректированного снаряда производства РФ по мирным населенных пунктах вдоль линии разграничения в Донбассе.