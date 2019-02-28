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​Врачи вытащили с того света украинского бойца, раненного под Авдеевкой: фото

четверг, 28 февраля 2019, 12:17

В сети появилась трогательная история тяжелораненого враждебным снайпером бойца ВСУ Павла Пшеничного, которого спасли от смерти военные врачи.

Об этом говорится на сайте Минобороны в Facebook.

"Медицинским работникам я очень благодарен... Я буду благодарен им до конца своих дней... Они сделали нереально - вытащили меня с того света. Это настоящее чудо...", - постоянно повторяет боец.

4 февраля 2019 года в Павла попала пуля снайпера боевиков на Донбассе. Он получил ранение, которое считается смертельным: пострадали живот, грудная клетка, полностью разбитой оказалась правая почка, разрушения претерпела печень... К счастью, боевой товарищ, который находился рядом, быстро среагировал, предоставил Павлу первую медицинскую помощь и вызвал медиков части.

С передовой в Центральную районную больницу в городе Авдеевка военнослужащего медики бригады доставили очень быстро, за 15 минут. Там за дело сразу взялась бригада военных хирургов и анестезиологов, ведь с таким тяжелым ранением, каждая потерянная минута могла стать роковой.

На отлично сработали и медики полевого госпиталя, которые сумели стабилизировать состояние пациента, удалили ему правую почку и в крайне сложных условиях смогли остановить кровотечение из разрушенной печени. Но объемное оперативное вмешательство на уровне полевого госпиталя выполнить было просто невозможно. Раненый нуждался эвакуации.

Из-за непогоды врачи не могли эвакуировать раненого, но надеялись на лучшее и делали все возможное, чтобы его состояние оставалось стабильным. Впоследствии прилетел вертолет.

"На борту был наш высококвалифицированный коллега подполковник медицинской службы Павел Горчука, который один из анестезиологов, кто чаще занимается аероевакуациею. Во время эвакуации, ранен находился на искусственной вентиляции легких, то есть в полете вместо него дышал аппарат. Ему вводились небольшие дозы препаратов, поддерживают сердечную деятельность. Это очень большая ответственность. И действительно, в таких ситуациях нашим летчикам очень сложно, ведь в любой момент ситуация с такими ранеными может резко измениться", - отметил начальник к ГВКГ анестезиологии и реаниматологии ГВКГ полковник медицинской службы Александр Бугай.

Из аэропорта Павла доставили в Главный военно-клинический госпиталь Киева. Там бойца уже ждали и операция началась сразу же после короткой предоперационной подготовки.

Военнослужащий Павел Пшеничный по своим гражданским специальности - учитель младших классов. После выписки из госпиталя планирует вернуться к любимому делу и ни секунды не сомневается в том, что ему удастся это сделать.

"Буду жить, буду бегать и буду здоров!", - уверенно заключает спасен военными медиками боец.

А российскому снайперу он передает "Привет!", рано записал "двухсотого" на свой счет!

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали потрясающую историю про бойца АТО Вадима Лелешко с позывным "потрохами", который в 20 лет ушел на войну с русскими оккупантами, получил боевое ранение и остался инвалидом.

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