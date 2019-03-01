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Турчинов отреагировал на информацию о подрыве его авто в Киеве

пятница, 01 марта 2019, 07:49

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов опроверг информацию о подрыве его автомобиля.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы. Советую важным СМИ не заниматься тиражированием фейков", - заявил Турчинов.

На сайте секретаря также написали опровержение.

"Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 28 февраля в районе Оболони столицы взорвалось авто: взрывная волна была такой силы, что от взрыва пострадали авто, которые стояли рядом и затряслись окна соседних домов.

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