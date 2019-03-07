Жертвой нападения в Запорожье оказался скандальный антимайдановец с темным прошлым: фото и видео

Активист, которого 6 марта в Запорожье избила группа из четырех человек, оказался антимайдановцем Валерьяном Горбачевым, который был фигурантом дел о растлении несовершеннолетней, квартирных аферах и ряда других преступлений.

Об этом в Facebook сообщил корреспондент ТСН Яков Носков.

"Как-то очень кучно бьют известных в узких кругах Запорожья людей. Сначала Диму Марченко, сейчас Валерьяна. Кроме пробитой головы еще и пулевое", - заявил журналист.

О Горбачеве стало известно в 2007 году, когда против него открыли дело за педофилию. Его обвиняли в похищении 15-летней дочери известной украинской спортсменки Светланы Бондаренко, но ему удалось избежать наказания, сообщает ТСН.

С 2016 года Горбачев числится в базе "Миротворца" как аферист и глава профашистской организации "Слава Руси". Кроме того, его также задерживали с оружием, наркотиками и листовками с призывом к созданию "Запорожской народной республики".

Известно, что его настоящая фамилия Сакеворян и в детстве он лечился в психиатрической больнице. Кроме того, он был осужден за кражу, мошенничество, покушение на дачу взятки и т.д.

Как сообщили активисты, Горбачев перевозил в автомобиле наркотики, за что его и хотели задержать. При себе он также имел оружие, которым хотел воспользоваться, но не успел.

Ранее "Апостроф" сообщал, что активисты проучили фаната "русского мира" из Кременчуга, который писал в интернете, как любит РФ.