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В Харькове вынесли жесткий приговор убийцам профессора и его сына: фото

четверг, 07 марта 2019, 12:27

Киевский райсуд Харькова приговорил убийц профессора Харьковского физико-технического института и его сына к пожизненному лишению свободы.

Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, к пожизненному лишению свободы приговорили двоих мужчин. Их сообщница, которая пустила убийц в квартиру профессора, получила 10 лет заключения. Приговоры всем соучастникам предусматривают конфискацию имущества.

Напомним, что в 2016 году двое мужчин ради денег жестоко расправились с сотрудником Харьковского физико-технического института и его сыном. К преступлению убийцы готовились заранее, а в квартиру потерпевших злоумышленники попали с помощью сообщницы, которая была хорошо знакома с погибшим профессором. Злоумышленники избивали мужчину и требовали сказать, где он хранит деньги, после чего в ситуацию вмешался сын. Оба были убиты прямо в квартире.

По информации Newsroom, жертвами преступников стали 58-летний профессор Харьковского физико-технического института Геннадий Загинайлов и его 35-летний сын.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Киевский райсуд Харькова принял решение по делу о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло осенью 2017 года.

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