Затаились у моста: офицер ВСУ показал видео смертельного удара по пулеметной точке боевиков ДНР

В результате успешных действий войск Операции объединенных сил на Донбассе была уничтожена позиция боевиков так называемой ДНР.

Соответствующее видео публикует в своем Telegram канале офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как отмечается, видеозапись была сделана в районе Ясиноватской развязки. В результате успешного выстрела украинских бойцов один боевик был ликвидирован, и еще один ранен.

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "Страйк" от воинов ОС. В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки один оккупант присоединился к "200 бригаде", один зализывает раны", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ВСУ на Донбассе ликвидировали двух снайперов боевиков.