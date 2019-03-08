В одесском баре 8 марта устроили кровавые разборки

В баре в центре Одессы произошли кровавые разборки, шесть человек ранены.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение из одной из местных больниц о том, что в медицинское учреждение были доставлены несколько человек с колото-резаными ранениями. По предварительным данным, в результате конфликта, который произошел возле одного из клубов в центре города, были ранены шестеро мужчин. Четверо из них госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Двое - получили медицинскую помощь на месте и были отпущены домой.

Как отметили в издании "Думская", инцидент произошел в баре Laila, который расположен на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской. Там дрались представители разных этнических групп.

По данному факту полицейскими начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц" Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также лиц, к ней причастны. Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось новое видео драки между фанатами "Динамо" и немецкого "Айнтрахта", которая состоялась 13 феврале в Киеве возле станции метро "Хрещатик".